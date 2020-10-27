Новые карантинные ограниченя в Украине могут ввести в том случае, если в сутки будут выявляться не менее 15 тысяч новых случаев китайского вируса
Как информирует Politeka, ссылаясь на Интерфакс-Украина, об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
"Цифра есть – 15 тысяч больных в сутки. После этого будем говорить о наших планах. У нас есть запас прочности, который позволит отреагировать без коллапса", – сказал он.
По словам чиновника, названная цифра актуальна при равномерном распределении заболевших на территории Украины, в регионах ситуация может отличаться.
"Полноценная семья": сын Киркорова случайно выболтал главную семейную тайну о маме Наташе
Не хуже Асмус и Брежневой: как выглядят первые жены Харламова, Меладзе и Баскова, редкие фото
Деми Роуз едва не разорвала купальник внушительными формами, горячие кадры: «Мечта»
71-летняя Пугачева в очках и мини-юбке потрясла видом рядом с цветущим Галкиным: "Дальше некуда"
"Цифра просчитана, мы ее не публикуем, так как ждем 1 ноября, когда на местах должны быть использованы субвенции и подведен кислород к большинству коек. После этого мощности системы здравоохранения должны измениться", – добавил Ляшко.
Из-за карантина и деления на зоны в этом отопительном сезоне произошли изменения с назначением субсидий. Об этом сообщил заместитель министра социальной политики Украины Виталий Музыченко.
Чиновник ответил, кто может рассчитывать на субсидию.
"Более 2,5 млн домохозяйств есть в системе получения жилищных субсидий. Было принято решение о том, что всем, кто получал субсидии в прошлом отопительном периоде, на следующий сезон ее продлят автоматически", - заявил замминистра.
За время карантина уровень благосостояния украинцев резко снизился - на 9% в долларовом выражении в первом полугодии. Об этом говорится в докладе швейцарского банка Credit Suisse, представленного в октябре.
Напомним, МОЗ предупредил украинцев о новых "красных" зонах.
Как сообщала Politeka, в Раде хотят резко изменить систему штрафов, что будет с деньгами украинцев.
Также Politeka писала, что украинцев предупредили о жестких штрафах за авто, как не попасть на деньги.