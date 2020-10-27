Новые карантинные ограниченя в Украине могут ввести в том случае, если в сутки будут выявляться не менее 15 тысяч новых случаев китайского вируса

Как информирует Politeka, ссылаясь на Интерфакс-Украина, об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"Цифра есть – 15 тысяч больных в сутки. После этого будем говорить о наших планах. У нас есть запас прочности, который позволит отреагировать без коллапса", – сказал он.

По словам чиновника, названная цифра актуальна при равномерном распределении заболевших на территории Украины, в регионах ситуация может отличаться.

"Цифра просчитана, мы ее не публикуем, так как ждем 1 ноября, когда на местах должны быть использованы субвенции и подведен кислород к большинству коек. После этого мощности системы здравоохранения должны измениться", – добавил Ляшко.

Из-за карантина и деления на зоны в этом отопительном сезоне произошли изменения с назначением субсидий. Об этом сообщил заместитель министра социальной политики Украины Виталий Музыченко.

Чиновник ответил, кто может рассчитывать на субсидию.

"Более 2,5 млн домохозяйств есть в системе получения жилищных субсидий. Было принято решение о том, что всем, кто получал субсидии в прошлом отопительном периоде, на следующий сезон ее продлят автоматически", - заявил замминистра.

За время карантина уровень благосостояния украинцев резко снизился - на 9% в долларовом выражении в первом полугодии. Об этом говорится в докладе швейцарского банка Credit Suisse, представленного в октябре.

Напомним, МОЗ предупредил украинцев о новых "красных" зонах.

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