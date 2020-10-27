Російська актриса і зірка "інтернів" Христина Асмус показала, як веселиться з дочкою Настею після розриву з Гаріком Харламовим

Як пише Politeka.net, вона опублікувала кумедне відео за участю шестирічної дівчинки на своїй сторінці в соцмережі "Instagram". На початку відео Малятко стоїть спиною до мами, яка веде запис. Христина запитала у дочки: "Насть, ти фарбуєшся? А можна подивитися?". Після цього дівчинка повернулася і постала у всій красі.

Анастасію прикрасив яскравий грим зі складних геометричних візерунків, який спотворив її риси. Судячи з усього, її такий зовнішній вигляд потішив, тому що вона збентежено засміялася, показавши щербатий рот, Христині від такого виду теж стало весело. "Клас, супер", - прокоментувала зіркова мама. Що сталося з обличчям маленької красуні і чому-залишилося загадкою.

Раніше у Христини Асмус діагностували Китайський вірус. У соціальних мережах вона розповіла, як лікувалася. Актриса заявила, що їй сподобалося багато їсти, лежати на ліжку, не мити голову і коротати час за переглядом серіалів. Незважаючи на це, вона скучила за роботою.

"Чесно кажучи, вию вдома. Сьогодні у мене рівно 2 тижні карантину. Чекаю результати тестів і дуже сподіваюся, що вони будуть негативні!",- зізналася Христина.

Нагадавши, Асмус, що розлучається з Харламовим, раптово заговорила про зміну прізвища: відверте зізнання зірки.

Як повідомляла Politeka, Христина Асмус постала перед публікою без ліфчика, Харламов затаїв подих: "на численні прохання...".

Також Politeka писала, що прудка Асмус після розлучення з Харламовим приголомшила всіх зізнанням: "вибрала не одного, а чотирьох".