Відома співачка Альбіна Джанабаєва, яка раніше виступала у складі ВІА Гри, після чуток про розлучення здивувала зовнішнім виглядом на новому фото

Як пишуть Politeka.net, знімок знаменитість розмістила на своїй сторінці в Instagram.

Зірка для свіжого фото вбралася в різнокольорову блузку, зібрала своє розкішне волосся в пучок і відвернулася від камери так, що фанатам видно лише профіль її обличчя.

«Чи часто вам кажуть: "не ображайся". І як до цього ставитися... А якщо це почуття вже є... Як його переживати, що з цим робити? Можна звичайно сказати собі «ок, я не ображаюся» і загнати його вглиб, а можна і образитися, але спробувати зрозуміти, що вас поранило... Як ви справляєтеся? Адже ображаємося ми, як правило, на найближчих..." - запитала своїх шанувальників співачка.

Фанати не залишилися глухі до її питання і в коментарях дали різноманітні поради, поділившись також особистим досвідом в подібних ситуаціях.

"Мені здається, що тут важлива розмова. Людина образив вас повинен зрозуміти тільки сам факт того що ви засмучені, але і те що саме в його фразі або вчинку особливо вас зачепило. Якщо ви йому дороги, надалі він більше так не надійде щоб не зачепити ваші почуття. Альбін, найголовніше, не ображатися на дрібниці. Потрібно бути максимально поблажливим, особливо до близьких. Любов до них повинна бути сильніше дрібних образок...❤️ Я не ображаюся ніколи. Я роблю висновки. І, або перестаю спілкуватися сосвем, або, якщо це близька людина, спостерігаю і з'ясовую для себе чому він так вчинив або надходить і як цього уникнути або пояснити чого я від нього хочу 🤗 коли мені так кажуть, я перестаю ображатися, але починаю сильно сердитися і біситися, ахаха ображатися=ображати себе. Ображатися виключно наш вибір, і від цього почуття програє той, хто його відчуває. А я себе люблю тому не ображаю себе 🤪 😄 Я дуже образлива,але відхідлива.Якщо людина образила свідомо - не прощаю,але ситуації бувають різні,іноді потрібно зробити вигляд,що нічого страшного не сталося, але завжди буду напоготові.Ось якось так!Удачі!❤️ людей, на яких я довго тримала образу, я вирішила залишити в минулому))) їм там саме місце ✊ 🏻 не варто тримати образу в собі, краще відпустити і забути😪 чомусь чим старше стаю-тим менше ображаюся. Напевно, просто вже збереглося повне прийняття людей з усіма їх тарганами)", - написали вони.

Раніше ми писали, що Альбіна Джанабаєва постала в наряді пастельних тонів. Зірка постала в комбінезоні молочно-кремового відтінку розташувалася в кріслі тримаючи перед собою лілову квітку.

Співачка закрила їм мало не пів обличчя, залишивши очі, в яких читається її романтична душа. Джанабаєва з легкою посмішкою кинула грайливий погляд в камеру. Кадр припав до душі шанувальникам.

Нагадаємо, безсоромна екс-"ВІА Гра" в мереживній білизні розкрила свій секрет: "Люблю пробувати нове».

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