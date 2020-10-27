Известная певица Альбина Джанабаева, ранее выступавшая в составе ВИА Гры, после слухов о разводе удивила внешним видом на новом фото

Как пишут Politeka.net, снимок знаменитость разместила на своей странице в Инстаграм.

Звезда для свежего фото нарядилась в разноцветную блузку, собрала свои роскошные волосы в пучок и отвернулась от камеры так, что фанатам виден лишь профиль ее лица.

"Часто ли вам говорят: «не обижайся». И как к этому относиться... А если это чувство уже есть... Как его переживать, что с этим делать? Можно конечно сказать себе «ок, я не обижаюсь» и загнать его вглубь, а можно и обидеться, но попытаться понять, что вас ранило... Как вы справляетесь? Ведь обижаемся мы, как правило, на самых близких...", – спросила своих поклонников певица.

Фанаты не остались глухи к ее вопросу и в комментариях дали разнообразные советы, поделившись также личным опытом в подобных ситуациях.

"Мне кажется, что тут важен разговор. Человек обидевший вас должен понять только сам факт того что вы расстроены, но и то что именно в его фразе или поступке особенно вас задело. Если вы ему дороги, впредь он больше так не поступит чтобы не задеть ваши чувства. Альбин, самое главное, не обижаться на пустяки. Нужно быть максимально снисходительным, особенно к близким. Любовь к ним должна быть сильнее мелких обидок...❤️ Я не обижаюсь никогда. Я делаю выводы. И, либо перестаю общаться сосвем, либо, если это близкий человек, наблюдаю и выясняю для себя почему он так поступил или поступает и как этого избежать или объяснить чего я от него хочу 🤗 Когда мне так говорят, я перестаю обижаться, но начинаю сильно сердиться и беситься, ахаха Обижаться=обижать себя. Обижаться исключительно наш выбор, и от этого чувства проигрывает тот, кто его испытывает. А я себя люблю поэтому не обижаю себя 🤪😄 Я очень обидчивая,но отходчивая.Если человек обидел сознательно-не прощаю,но ситуации бывают разные,иногда нужно сделать вид,что ничего страшного не произошло,но всегда буду начеку.Вот как-то так!Удачи!❤️ людей, на которых я долго держала обиду, я решила оставить в прошлом))) им там самое место✊🏻 не стоит держать обиду в себе, лучше отпустить и забыть😪 Почему-то чем старше становлюсь - тем меньше обижаюсь. Наверное, просто уже сохранилось полное принятие людей со всеми их тараканами)", – написали они.

Ранее мы писали, что Альбина Джанабаева предстала в наряде пастельных тонов. Звезда предстала в комбинезоне молочно-кремового оттенка расположилась в кресле держа перед собой лиловый цветок.

Певица закрыла им чуть ли не пол лица, оставив глаза, в которых читается ее романтическая душа. Джанабаева с легкой улыбкой кинула игривый взгляд в камеру. Кадр пришелся по душе поклонникам.

Напомним, бесстыжая экс-«ВИА Гра» в кружевном белье раскрыла свой секрет: «Люблю пробовать новое».

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