Тіна Кароль у розкішному вбранні з оригінальними вирізами показала, як запалює на сцені Студії "Квартал 95"



Популярна українська співачка поділилася кадрами зі свого виступу в Instagram. Про це пише Politeka.net.

На нових фото артистка відображена на сцені під час виступу. Для свого номера Кароль вибрала вельми оригінальне чорне плаття, вартість якого за повідомленнями складає 50 тисяч гривень. Його верх прикрашений численними фігурними вирізами під грудьми і на животі, які додають поряд нотку пікантності, підкреслюючи пишні груди співачки, які та не стала ховати у ліфчик. Доповнюють наряд елегантна спідниця в підлогу і високі шкіряні рукавички.

На одному зі знімків Кароль зображена під час танцю. Вона сидить на стільці, широко розставивши ноги, а за нею позують танцюристи з підтанцьовки.

Шанувальники артистки бурхливо відреагували на її нові фото.

"Гарячоооо", "Краща", "Красуня", "за цією красою і професіоналізмом стоїть неймовірна праця. Неземна працьовита людина", "Богиня в справі", "чому так красиво?", "Сукня просто нереальна. Тіночка ви просто Богиня", "безсумнівна гордість України. Лорак і Лобода кусають лікті на чужині - запевняти в цьому", "Захват! Особливо чути і було бачити Наживо", " така світла, незважаючи на колір сукні. Посміхайся", "сукня розкішна, і Тіночка в ньому чарівна", - пишуть люди в коментарях під знімками.

Нагадавши, шалена Тіна Кароль потерлася солодкими місцями і влаштувала "пожежу" на сходах: "Несіть вогнегасник!".

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