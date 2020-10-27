Зірка "Танців з зірками" Дмитро Дікусар зважився на одкровення

Хореограф Дмитро Дікусар 23 жовтня в Instagram поділився з фоловерами знімком, зробленим під час занять в тренажерному залі. Переда Politeka.net.

Актор зосередився на тому, яке велике значення для нього має персональний тренер.

"Я усвідомив,що найнебезпечніший ворог для мене-я сам. Як, втім, і найкращий друг. Навколо завжди вистачає "доброзичливців", але саме моє рішення змушує мене все кинути або йти далі. Адже я вирішую-зробити зусилля над собою або здатися", – написав Дікусар.

Він зазначив, що в моменти, коли хочеться здатися, від імені його совісті з ним починає говорити тренер і танцюристу доводиться йти на тренування "заради людини, яка в тебе вірить".

"Бо, іноді, в найскладніші моменти тобі не вистачає саме питання від людини, яку сильно поважаєш:" і це все? здався??"Тоді підключається додатковий движок -" якщо вже не заради себе, то хоч заради людини, яка в тебе вірить", - зазначив танцюрист.

Нагадаємо, Дікусар брав участь у проектах «Танці з зірками» і «Танцюю для тебе». Виступав у парах зі співачками Іриною Білик і Настею Каменських, актрисою Ольгою Сумською. Завдяки цим проектам став популярний.

У 2020 році став учасником шоу «Танці з зірками» в парі з солісткою групи «НеАнгели» славою Камінською.

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