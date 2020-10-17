Известный украинский хореограф Алена Шоптенко сделала неожиданное признание о Дмитрие Дикусаре

В частности, она призналась, что спустя четыре года после расторжения гражданского брака с танцором находится на стадии расторжения их венчанного брака.

О том, что будучи в браке с Алексеем Ивановым, она до сих пор повенчана с экс-супругом Дикусаром хореограф призналась в программе "Зірковий шлях".

Как рассказала Шоптенко, они с Дикусаром повенчались, поскольку относились к своим отношениям достаточно серьезно.

"Мы этого очень хотели, и мы так сделали. Жизнь показала другое", – рассказывала хореограф.

Также ранее сообщалось, что Шоптенко опубликовала фото своего маленького сына Алексея в мотоциклетном шлеме.

"Буквально на днях ко мне пришло осознание того, что ребёнок мой уже совсем вырос! Если точнее, то во время примерки зимних ботинок", - пошутила Шоптенко.

Она рассказала, что в 1,4 года было намного тяжелее выбирать малышу обувь. Приходилось много раз примерять одну и ту же пару, чтобы понять, подходит она или нет.

Напомним, что экс-участница нового сезона шоу "Танці з зірками" на "1+1" хореограф Алена Шоптенко призналась, что больше не намерена принимать участие в проекте в качестве танцовщицы.

"Пожалуй, это был самый короткий сезон в моей жизни, хотя он обещал быть одним из самых длинных. Еще в начале этого сезона я пообещала себе, что это мой последний сезон в качестве танцовщицы и хореографа в паре. Жизнь распорядилась по-своему и подтвердила мое решение", – рассказала Шоптенко.

Напомним, измученная Шоптенко из "Танців з зірками" рассказала о своей страшной болезни: "Это ни с чем не сравнимо".

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