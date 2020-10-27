Звезда "Танців з зірками" Дмитрий Дикусар решился на откровение

Хореограф Дмитрий Дикусар 23 октября в Instagram поделился с фолловерами снимком, сделанным во время занятий в тренажерном зале, передает Politeka.net.

Акте акцентировал на том, какое большое значение для него имеет персональный тренер.

"Я осознал, что самый опасный враг для меня – я сам. Как, впрочем, и самый лучший друг. Вокруг всегда хватает "доброжелателей", но именно мое решение заставляет меня все бросить либо идти дальше. Ведь я решаю – сделать усилие над собой или сдаться", – написал Дикусар.

Он отметил, что в моменты, когда хочется сдаться, от имени его совести с ним начинает говорить тренер и танцору приходится идти на тренировку "ради человека, который в тебя верит".

Напомним, Дикусар участвовал в проектах «Танцы со звездами» и «Танцую для тебя». Выступал в парах с певицами Ириной Билык и Настей Каменских, актрисой Ольгой Сумской. Благодаря этим проектам стал популярен.

В 2020 году стал участником шоу «Танцы со звездами» в паре с солисткой группы «НеАнгелы» Славой Каминской.

Напомним, Шоптенко с "Танців з зірками" рассказала о связи с Дикусаром: "Спустя четыре года после развода..."

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