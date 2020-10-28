Українська актриса Ольга Сумська притулилася до Ігоря Гелуненка і розповіла про намір повернутися на "Танці з зірками"

Як пише Politeka.net, знаменитість поділилася яскравими кадрами, зробленими за лаштунками популярного шоу. Вона попустувала перед камерою, розмітивши підлоги свого двоколірного сукні на всі боки. На інших знімках Ольга Сумська відображена в компанії Ігоря Гелуненка та Дар'ї Петрожицької - пари, з якою вона станцювала глибокий модерн. Актриса пригорнула до танцюриста з одного боку і дозволила йому обійняти себе за талію, її колега прилаштувалася під іншою рукою красеня.

Ольга Сумська зізналася, що їй сподобалося виступати на паркеті "Танців з зірками" і вона була б рада повторити цей досвід, ставши учасницею наступного сезону:

"Спасибі всій команді "танців" за це фантастичне натхнення на паркеті і незабутню атмосферу!

Друзі мої, як думаєте, чи варто мені в наступному сезоні спробувати свої сили і труснути, як то кажуть ...? ↑ Ось Юра Горбунов каже, що не треба, але так хочеться ... Ех ... Тому що потрібно фігачити, як сказала Даша, день і ніч... Але хіба нас цим злякаєш".

Багато користувачів соцмережі підтримали бажання зірки брати участь у шоу:

"Олечка, неймовірна !!!)) 🎉 🤩 ❤ ️ Я думаю варто, я чекала тебе в цих танцях і впевнена, тебе неможливо налякати тим, що треба «фігачити", ти даси всім спеку !!!!!!!"; "Оля, неймовірна, яскрава, дуже красива !!! 🌹 "; "Ви божественної краси😎 🌸"; "якщо жінка хоче - значить їй то треба (при всій повазі до Горбунова😉"; "Олечка, ви прекрасні, любимо вас 😘".

Нагадавши, Квітуча Сумська перед "Танцями з зірками" показала дружбу із зіркою "папіка": "сьогодні на паркеті…»

Як повідомляла Politeka, дочка Ольги Сумської викликала ажіотаж пікантним фото в образі спокусниці.

Також Politeka писала, що Ольга Сумська розкрила сімейний секрет, приголомшивши домашнім образом у фартусі.