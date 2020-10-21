Знаменитий російський танцюрист Сергій Глушко, якого також називають Тарзаном, вразив новими відеокадрами зі своєю участю

Як повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості, Сергій вирішив за допомогою свого друга, ім'я якого не називається, підкачати свій прес.

Однак зробив він це оригінально: його товариш сів на капот автомобіля, а Сергій, просунувши свої ноги під "п'яту точку" чоловіка, качає прес.

Обидва чоловіки одягнені в спортивну форму, на Тарзані – червоні штани і спортивна шапочка.

"Для чого потрібні друзі))))", – підписав відео знаменитість.

Переглянути цю публікацію в Instagram Публікація від Сергій Глушко (Тарзан) (@tarzan__ _ official) 21 Окт 2020 в 1:03 PDT

Примітно, що Сергій вперше за довгий час після скандалу зі зрадою відкрив своїм фоловерам доступ до коментарів, чим вони тут же і скористалися.

"Для підтримки 👍 💪 у всіх сенсах 😂 👍 який друг Симпатичний 👍 👍 👍 справжні друзі в біді не кинуть, і не додадуть!!👍 👋 👋 👋 👋 Хто це такі? Кайф 💪 💪 💪 💪 💪 💪 ось так би завжди! WOW !!! Супер💪 💥 🔥 Очманіти! Серьожа, ти так можеш?!!! 👍👍👍 ", – пишуть фанати Сергія.

Раніше ми писали, що Наташа Корольова приголомшила новим кадром з чоловіком. У себе в Instagram співачка поділилася яскравим знімком з Тарзаном, який нещодавно потрапив у скандал зі зрадами. Королева сиділа на капоті авто, розсунувши ноги. Поруч стояв чоловік у сонцезахисних окулярах.

"Якщо скандалу не вистачає, то його вигадують. Потім розгойдують і розкручують, підливаючи бруду. І мчить скандал з сайту на сайт, не забуваючи про телеефір", - зазначила співачка.

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