Російська співачка Наташа Корольова згадала молоді роки і розповіла про пережиті труднощі

Вона виклала фото в хуліганському образі в стилі 90-х на своїй сторінці в "Instagram", повідомляє Politeka.net. Зірка одягла білу футболку, кремові штани, а поверх накинула шкіряну куртку. Для більшого антуражу Наташа Корольова одягла золоті ланцюги на шию і зап'ястя, а в руку взяла скляну пляшку газованої води. Артистка також зобразила пальцями "козу" і засміялася з широко відкритим ротом.

"Створюючи з моїми талановитими друзями цей образ і згадуючи 90-ті, можу сміливо сказати - я їм вдячна! Ця божевільна епоха хаосу і труднощів, що подарувала багатьом шанси на зміни, які вимагали їх серця, можливість експериментувати, і головне - виживати!",- поділилася вона спогадами в описі. - "Епоха, коли словами ми не кидалися: розуміючи що "за базар треба відповідати" і, часом, відповідати головою! Молодь, візьміть собі це на замітку, неважливо, який за вікном рік - за гнилий базар завжди треба відповідати!!!".

Користувачі соцмережі прокоментували новий образ виконавиці та її слова:

"Краща", "Супер красуня"; " Наталочка я добре пам'ятаю ті часи, але і зараз відбувається те ж саме, і нібито МММ, тільки в більш великих посадах ... Нічого не змінилося..."; "Шикарна ❤️❤️❤️🔥🔥🔥"; "я люблю вашу банду!!!!"; "Яка суперська👍Просто🔥 👏 👏 👏"; " Наташа, вистачить фільтрів і фотошопу! Всі бачили яка ти справжня на інтерв'ю у Собчак. Негарно глядачів обманювати! На 47 років ти і виглядаєш, що з себе дівчинку будувати?".

Раніше сім'я королевою вляпалася в гучний скандал. Її чоловік Сергій Глушко (Тарзан) зізнався, що зрадив з молодою коханкою Анастасією Шульженко.

Нагадаємо, що молода коханка Тарзана вирішила "добити" Наташу Королеву пікантним знімком: "насолоджуйтеся!"

Як повідомляла Politeka, Шульженко після реанімації висунула жорсткий ультиматум чоловікові Корольової: "якщо він публічно...".

Також Politeka писала, що скандал Тарзана з коханкою може обернутися сліпотою, такого Королева точно не очікувала: "термінова операція".