Известный стриптизер Тарзан (Сергей Глушко), который является мужем Наташи Королевой, ответил на заявление новой «любовницы»

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм он опубликовал видеообращение, в котором прокомментировал свежий выпуск программы «На самом деле», в котором актриса и тренер по постановке речи Ксения Чернова заявила, что у нее были интимные отношения с Тарзаном. По словам Черновой, она встречалась с Тарзаном 5-7 раз в течение полутора лет.

Отметим, что первой об изменах Глушко заявила актриса Анастасия Шульженко. В этом адюльтере Тарзан признался. Позже модель Анна Мосс заявила об интимной близости с Глушко, но полиграф не подтвердил ее слов.

«Всем привет! Девчонки, слушайте, я тут подумал. Всем, кто хочет поправить свое финансовое положение, можете обращаться в программу «На самом деле» на первом канале. Придете, скажете, что вы моя любовница. И, собственно говоря, вам за это заплатят. Этот сериал может быть вечным. Давайте, кто удивит какой-нибудь историей. А то нынешние старые любовницы уже задолбали. Одно и то же, уже не интересно смотреть», - заявил Тарзан и наиграно засмеялся.

Напомним, что потрепанный скандалами Тарзан поразил забавами на капоте авто: "Обалдеть, Сережа, ты так можешь?".

Как сообщала Politeka, очередная любовница Тарзана решила не молчать и показала страстную переписку: «Готовь свой аппарат».

Также Politeka писала, что Королева вспомнила 90-е после скандала с любовницей Тарзана, поразив внешним видом: "За гнилой базар...".