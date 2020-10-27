Скандал навколо 50-річного стриптизера Сергія Глушка, відомого як Тарзан, розгорається з новою силою
Як передає Politeka.net, ще одна маловідома актриса заявила, що мала таємний зв'язок з артистом. 42-річна Ксенія Чернова, яка є тренером з техніки мови, зізналася в цьому в ефірі шоу "Насправді".
За словами Чернової, вона зустрічалася зі стриптизером протягом півроку, але їх зустрічі не були регулярними. Актриса зазначила, що всього їм вдалося зустрітися разів п'ять.
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Зустріч із зіркою відбулася за лаштунками вистави «Казанова» в 2018 році, в якій грав Тарзан. Чернова запропонувала йому допомогу з уроками з техніки мови, так як Глушко сильно відставав від інших артистів. Однак їхні уроки переросли в інтим.
На доказ своїх слів Ксенія Чернова опублікувала листування зі стриптизером, в якому він прямо натякав на любовні втіхи.
"Готуй свій апарат і розігрівай", - написала Сергію жінка, натякаючи на промову.
"БДСМ сюрприз?",- пожвавився Тарзан.
"У мене з собою костюмчик з крилами для моєї пані", - додає він.
Варто відзначити, що на передачі була також молода коханка Анастасія Шульженко, яка погано сприйняла слова актриси. Вона заявила, що прийшла на шоу відбілити свою репутацію, а інших дівчат не розуміє.
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