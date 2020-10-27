Скандал навколо 50-річного стриптизера Сергія Глушка, відомого як Тарзан, розгорається з новою силою

Як передає Politeka.net, ще одна маловідома актриса заявила, що мала таємний зв'язок з артистом. 42-річна Ксенія Чернова, яка є тренером з техніки мови, зізналася в цьому в ефірі шоу "Насправді".

За словами Чернової, вона зустрічалася зі стриптизером протягом півроку, але їх зустрічі не були регулярними. Актриса зазначила, що всього їм вдалося зустрітися разів п'ять.

Зустріч із зіркою відбулася за лаштунками вистави «Казанова» в 2018 році, в якій грав Тарзан. Чернова запропонувала йому допомогу з уроками з техніки мови, так як Глушко сильно відставав від інших артистів. Однак їхні уроки переросли в інтим.

На доказ своїх слів Ксенія Чернова опублікувала листування зі стриптизером, в якому він прямо натякав на любовні втіхи.

"Готуй свій апарат і розігрівай", - написала Сергію жінка, натякаючи на промову.

"БДСМ сюрприз?",- пожвавився Тарзан.

"У мене з собою костюмчик з крилами для моєї пані", - додає він.

Варто відзначити, що на передачі була також молода коханка Анастасія Шульженко, яка погано сприйняла слова актриси. Вона заявила, що прийшла на шоу відбілити свою репутацію, а інших дівчат не розуміє.

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