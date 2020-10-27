40-річна українська актриса, ведуча проекту "Х-фактор" Даша Трегубова спокусила пікантним видом

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram красуня опублікувала фото, на якому позувала у вельми відвертому вбранні.

На зірці було одягнене чорне мереживне боді, яке обтягнуло її акуратні груди і підкреслило тонку талію. Зверху Трегубова накинула кофту, яка, втім, майже нічого не приховувала.

В очі кидається ледь помітний рум'янець на щоках жінки, який зводить з розуму її шанувальників. Крім цього, завдяки гарному світлу можна розгледіти спокусливі вигини і ніжну шкіру красуні.

На фото Даша загадково дивиться в кадр. Її очі світяться як зірки.

"Сьогодні перекинувши ноги,

як у фільмі Основний інстинкт,

з розмаху порвала меніски

і вибила чоловікові зуб", - підписала фото Трегубова, додавши, що цей вірш з чотирьох строк відповідає її сьогоднішньому настрою.

За короткий проміжок часу її фото оцінили більше тисячі разів. У коментарях яскравій зірці стали залишати масу приємних слів.

"Карколомна красуня!", "Дуже красива", "леді чарівність", "Боже, яка красуня!", "У небезпечних тенетах царства Цирцеї", «Обалденна жінка», "Ви богиня", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Даша Трегубова в мереживі і латексі блиснула красою: після такого фото не заснути.

Як повідомляла Politeka, Трегубова дала спеку на столі, зачарувавши чоловіків білосніжним декольте: "це занадто...".

Також Politeka писала, що Трегубова підкорила гарячими танцями на жердині і вміннями на рингу: "талановито".