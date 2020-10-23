Українська актриса і ведуча вокального шоу "Х-Фактора" Даша Трегубова покрасувалася своєю фігурою в компанії двох чарівних супутників

Вона виклала у своєму мікроблозі "Instagram" спільне фото з красенями, на якому показала яскравий осінній образ, передає Politeka.net. Знаменитість одягла біле приталене плаття з довгими рукавами і сміливим декольте, а також елегантні чорні туфельки. Даша Трегубова взяла участь у фотосесії на вулиці, взявши під руки чоловіків у темно-синіх костюмах.

Після прогулянки на свіжому повітрі, телеведуча зайшла в кафе. Насамперед Даша забралася на стіл літньої тераси, безцеремонно спершись рукою на надійне плече одного зі своїх кавалерів - інший же спостерігав за діями чарівної красуні з крісла. Після Трегубова увійшла в головний зал, вивчила меню і зробила замовлення під пильними поглядами чоловіків.

Користувачі соціальної мережі прийшли в захват від такого образу знаменитої ведучої:

"Тааак! 🥂 🥂 І осінь зовсім інша стає!😊 "; "Божественна красуня! 👑 "; "ну красуня! 😻 "; "Це занадто красиво😍 😍 😍"; "Дарина, ви така завжди красива і в оточенні ну дуже цікавих юнаків. Хоча... Ну як же їм бути не цікавими,якщо поруч така квітка,як ви?👍 👏 💗"; "Відпадний образ! Даша, ви як завжди, чарівні і сліпучі!❤️💕💘🔥💣💣💣".

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