Відома українська телеведуча Даша Трегубова, зірка "Х-фактора", показала, як проводить підготовку

На кадрах Даша позувала в рожевому купальнику, демонструючи свої вміння біля жердини. Красуня спокусливо вигиналася і вчилася танцювати на великих підборах. На другій локації Трегубова вже була в спортивному одязі і рукавичках, де вона займалася боротьбою з тренером. Відео вийшло максимально ефектним. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Як же це круто!! Коли підготовка для дуже класних ролей відбувається саме так", - написала зірка.

Фанати подивилися ролик більше 2 тисяч разів і написали коментарі:

"Ви велика молодець, Даша !) Так багато енергії, працьовитості і вашої душі в кожному тренуванні", "Ох і круто", "це праця, сила волі, ну і дуже красиво і цікаво, моя дочка займається я бачу як це, коли є насправді. Синці і травми, вам бажаю всього найкращого", "талановито".

Повідомлялося, що 40-річна українська актриса, ведуча проекту "Х-фактор" Даша Трегубова спокусила пікантними кадрами.

На одних кадрах роздягнена Трегубова посвітила принадами в мереживній нижній білизні, скинувши з себе безформний плащ-дощовик. На інших-зухвала Даша застрибнула в ліжко в червоному пеньюарі.

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