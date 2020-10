View this post on Instagram

Как же это круто!! Когда подготовка для очень классных ролей происходит именно так. С лета я хожу на пилон, где меня тренируют @lera_kostenko и @lilimademoiselle, а с сентября регулярно тренируюсь с потрясающими каскадерами @aviloffilm и его командой❤️ Все, что было наедено на карантине непосильным трудом куда-то ушло))) Вдохновляйтесь✌️ #lovemylife #lovemyjob #actress #актриса #дашатрегубова