Цікаво, як виглядали зірки в такий важливий час

Завжди цікаво заглянути в минуле, згадати давно ті часи

Не менш цікаво, як зірки виходили заміж, які на них були костюми та сукні, пише Politeka.net. Подивімось на рідкісні фото знаменитостей під час своїх весіль.

У 1994 році відома російська співачка вийшла заміж за молодого артиста Філіпа Кіркорова. Обох не бентежила різниця у віці, яка становила майже 20 років. Шлюб розпався у 2005 році, а пізніше співачка вийшла заміж знову - за гумориста Максима Галкіна, з яким зараз виховує двох дітей.

Висхідна зірка Наташа Корольова вийшла заміж за свого продюсера Ігоря Ніколаєва у 1992 році. У 2001 році шлюб розпався. Співачка розповіла, що Миколаїв відмінний музикант і хороший друг, але бути з ним поруч важко, що і стало причиною розриву.

Українська співачка Софія Ротару виходила заміж один раз. Обранцем зірки став Анатолій Євдокименко. Пара одружилася у 1968 році і прожила 34 роки разом, до смерті чоловіка після інсульту.

У 1984 році одружився легенда естради Віктор Цой. Дружиною стала Маріанна Ковальова. Після загибелі чоловіка, жінка активно зайнялася вихованням спільного сина, а також багато років прожила з фактичним чоловіком, Олександром Аксьоновим.

Співачка Тетяна Буланова у 2005 році вступила в шлюб з футболістом Володимиром Радімовим. У 2016 році пара розлучилася. Варто відзначити, артистці дорікали в тому, що вона забрала чоловіка з сім'ї.

Співак Лев Лещенко одружився на дружині Ірині у 1978 році. Пара досі разом, у них немає дітей. Артист розповів, що разом з дружиною йому ніколи не буває нудно.

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