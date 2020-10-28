Интересно, как выглядели звезды в столь важное время

Всегда интересно заглянуть в прошлое, вспомнить давно былые времена

Не менее интересно, как звезды выходили замуж, какие на них были костюмы и платья, пишет Politeka.net. Давайте посмотрим на редкие фото знаменитостей во время своих свадеб.

В 1994 году известная российская певица вышла замуж за молодого артиста Филиппа Киркорова. Обоих не смущала разница в возрасте, которая составляла почти 20 лет. Брак распался в 2005 году, а позже певица вышла замуж снова - за юмориста Максима Галкина, с которым сейчас воспитывает двоих детей.

Восходящая звезда Нaтaша Королева вышла замуж за своего продюсера Игоря Николаева в 1992 году. В 2001 году брак распался. Певица рассказала, что Николаев отличный музыкант и хороший друг, но быть с ним рядом трудно, что и стало причиной разрыва.

Украинская певица София Ротару выходила замуж один раз. Избранником звезды стал Анатолий Евдокименко. Пара поженилась в 1968 году и прожила 34 года вместе, до смерти супруга после инсульта.

В 1984 году поженился легенда эстрады Виктор Цой. Супругой стала Мариaнна Ковалева. После гибели мужа, женщина активно занялась воспитанием общего сына, а также много лет прожила с фактическим мужем, Александром Аксеновым.

Певица Татьяна Бyланова в 2005 году вступила в брак с футболистом Владимиром Радимовым. В 2016 году пара рассталась. Стоит отметить, артистку упрекали в том, что она увела мужчину из семьи.

Певец Лев Лещенко женился на супруге Ирине в 1978 году. Пара до сих пор вместе, у них нет детей. Артист рассказал, что вместе с женой ему никогда не бывает скучно.

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