Популярна російська співачка Наташа Корольова нарвалася на критику через спроби прикрасити свою зовнішність

Як повідомляє Politeka.net, в соціальній мережі "Instagram" знаменитість показала свій новий образ в стилі 90-х: біла футболка, штани, шкіряна куртка і масивні золоті ланцюги. 47-річна виконавиця блиснула білосніжною посмішкою, а також зобразила пальцями рокерську "козу".

На знімку Наташа Корольова виглядає моложавою і завзятою, можливо, саме такою вона була в свої лихі 90-е. В пості артистка звернулася до сучасної молоді, розповівши їм про особливості минулої епохи, а також порадила "відповідати за базар".

Деякі користувачі соцмережі засудили співачку за обман із зовнішнім виглядом, але багато хто встав на її захист. В коментарях вибухнула бурхлива дискусія:

"Наташа, вистачить фільтрів і фотошопу! Всі бачили, яка ти справжня на інтерв'ю у Собчак. Негарно глядачів обманювати! На 47 років ти і виглядаєш, що з себе дівчинку будувати?"; "У Собчак вона була без макіяжу. Натуральний. А тут для фотосесії створений образ"; "нормально вона виглядає для свого віку, у Собчак на інтерв'ю , Наташа невміло нафарбувала губи, вона їх підкачала трохи, і потрібно було по контуру олівцем йти, а вона губної намазала і вийшло жахливо ☺ ️ зморшок у неї майже немає, шкіра хороша, фігура відмінна!"; "та цьому фото років так 20😂 😂 😂"; "Я працювала з королевою. Вона дійсно і без гриму виглядає супер!!"; "У відео ви зовсім по іншому виглядаєте😁";"досить вже, бачили, яка справжня,а за базар з тарзана треба запитати".

Раніше Наташа Корольова дала інтерв'ю Ксенії Собчак після скандалу з коханками чоловіка Сергія Глушка (Тарзана) і розповіла, як змінилися їхні стосунки. За словами співачки, вона не вважає подію зрадою:



"Я вважаю, що це підстава. Це різні речі. Його навмисно вели і підставляли".

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