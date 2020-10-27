Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова нагадала про себе фірмовим шпагатом

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram Анастасія опублікувала домашнє фото в червоному спортивному костюмі. Вона розкарячилася на дивані посеред помпезної кімнати.

"Прекрасний світлий ранок у новому домашньому костюмчику. Очима коханого. Спасибі, Яночка, за увагу і добро. Костюмчик мені доставили прямо на сцену перед прем'єрою", - підписала фото зірка, натякаючи, що саме так розважається зі своїм коханцем, якого нікому не показує.

Як відомо, днями Волочкова грала в прем'єрі свого шоу "Балерина в Задзеркаллі цирку". Відео з її виступу облетіло мережу, викликавши хвилю критики і насмішок. Глядачі відзначають, що краще б Волочкова не ганьбилася, так як виглядала вона на сцені жахливо. Їй не давалися не тільки клоунські номери, але також гімнастичні трюки.

"Дійсно балерина, яка грає клоуна на сцені, такою і стала в житті, клоуном, колишньою балериною, над якою сміються, тому що всі її рухи викликають тільки сміх у натовпу», «діти-інваліди насолодилися голим тілом бобреліни», «як же її кидає на цих полотнах. Зад свій підняти не може", "Немає сил дивитися ці її "виступи", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що почервоніла Волочкова не втрималася, розставивши ноги на камеру: «це таке щастя».

Як повідомляла Politeka, скандальна Волочкова налякала станом, показавши рідкісний кадр з матір'ю і донькою: "Ноги стерті в кров".

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