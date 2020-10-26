Балерина Анастасія Волочкова поділилася враженнями від прем'єри балету, в якому вона взяла участь

Як передає Politeka.net, відповідними емоціями знаменитість поділилася на своїй сторінці в Instagram.

"Я так хвилювалася перед вчорашньою прем'єрою!🙈 Ми 7 місяців не виходили на сцену... Зовсім інші відчуття в тілі.. Я працювала останній тиждень по 7 годин на день на пуантах..🩰 Ноги були стерті в кров..🙈 А підтримати мене перед виставою в гримерку прийшли самі мої дорогі і близькі! Матуся і донечка Аріадна @ariadna_volochkova Мама спеціально приїхала з Пітера. І така підтримка для мене з боку моїх улюблених дівчаток неоціненна.🙏 😊 ", – написала Волочкова.

На фотографії щаслива Настя дивиться в камеру, трохи віддалік він неї стоять її мама і дочка.

Зазвичай, Волочкова закрила фоловерам можливість коментувати її фото, очевидно побоюючись колючих насмішок хейтерів.

Однак, шанувальникам вдалося за 20 хвилин поставити майже 2 тисяі лайків під публікацією.

Раніше ми писали, що Анастасія Волочкова показала результати своїх тренувань.

"Пуанти-моя найулюбленіша і дорогоцінна взуття. Але і в них після щоденної багатогодинної підготовки наминаються нігті і натираються мозолі в кров. Але я дуже терпляча людина і ніколи не шкодую фізичних сил для досягнення мети", - повідомила балерина в підписі до фото.

Нагадаємо, що Волочкова з розставленими до стелі ногами похвалилася розтяжкою перед дітьми.

Також Politeka писала, що розлючена Волочкова не витримала нападок і виправдалася за вино після репетицій.

А ще Politeka повідомляла, що розгульна Волочкова з бездонним декольте притулилася до зрілого красеня.