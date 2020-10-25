Балерина Анастасія Волочкова показала результати своїх тренувань

Як передає Politeka.net, відповідними кадрами знаменитість поділилася на своїй сторінці в Instagram.

"Пуанти - моя найулюбленіше і дорогоцінне взуття. Але і в них після щоденної багатогодинної підготовки наминаються нігті і натираються мозолі в кров. Але я дуже терпляча людина і ніколи не шкодую фізичних сил для досягнення мети", - повідомила балерина в підписі до фото.

Але особливу увагу привернув другий знімок, на якому видно результати її тренувань: понівечені ноги і перебинтовані пальці просто жахають.

"У ці дні я просто як русалка на ножах. Але ось на прогоні вчора цей дикий біль скрасив приємний сюрприз у вигляді білих троянд", - підсумувала балерина.

Раніше ми розповідали про те, що Волочкова знову показала всім свою фірмову розтяжку. На знімку в соцмережі вона позує під час тренування, демонстративно розставивши ноги на камеру. При цьому балерина не втрималася, знімаючи все, що відбувається в дзеркало.

Нагадаємо, що Волочкова з розставленими до стелі ногами похвалилася розтяжкою перед дітьми.

Також Politeka писала, що розлючена Волочкова не витримала нападок і виправдалася за вино після репетицій.

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