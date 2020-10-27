Українців пропонують карати за борги по комуналці драконівськими штрафами і арештами

Як пише Politeka.net, такі заходи передбачені в новому законопроекті № 3613, який зареєстрували у Верховній Раді. Згідно з документом, українці будуть зобов'язані укладати договори про реструктуризацію комунальних боргів, в такому випадку можуть дати розстрочку на термін до п'яти років, все залежить від розміру заборгованості. Примітно, що боржника не зможуть змусити платити більше 25% його доходу за місяць, для пенсіонерів і зовсім встановлено ліміт в 20%.

Якщо споживач відмовиться від договору, його борг за рішенням суду почне стягувати виконавча служба, майже так само, як і з неплатників аліментів. За законопроектом пристави зможуть обробляти боржника з першого дня пред'явлення виконавчого листа і конфісковувати до половини його зарплати або інших доходів. Якщо ж порушник не заплатить за три і більше місяців-його майно заарештують, а коли накопичаться борги за чотири місяці-заборонять залишати Україну, водити машину, ходити на полювання і використовувати зброю.

При подальшому простроченні платежів громадянам загрожують штрафи. Наприклад, якщо не платити за комуналку рік - 20% від суми заборгованості, більше двох років - 30%, більше трьох років - 50%.

Величезні штрафи і конфіскації почнуть діяти, якщо законопроект приймуть у Верховній Раді. Таким способом автори ініціативи хочуть зобов'язати громадян вчасно платити за комунальні послуги.

Раніше НАК "Нафтогаз" повідомила, що в листопаді підвищила тарифи на природний газ для побутових споживачів до 6,33 грн/куб.м з ПДВ і без урахування доставки. У порівнянні з минулим місяцем ціна зросла на 34,7%.

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