Как передает Politeka.net, правила разъяснил член в ЦВК Сергей Постивый во время онлайн-марафона "Местные выборы 2020 на финишной прямой" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
Также избирателю запрещается фотографировать бюллетень, снимать видео и публиковать фото бюллетеня в соцсетях.
За нарушение тайны голосования предусмотрен штраф от 5100 до 8500 грн, или ограничение свободы на срок до 3 лет, или лишение свободы на срок до 2 лет.
Бюллетень также нельзя выносить за пределы избирательного участка - штраф за это нарушение составляет от 3400 грн до 6800 грн, или исправительные работы на срок до 2 лет.
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В день выборов также запрещено приносить с собой на участок агитационную символику партий и кандидатов. Нарушение этого правила может обойтись вам в 170 гривен.
Напомним, сегодня, 25 октября в Украине пройдут местные выборы. На этот раз украинцы будут выбирать не только мэров, голов сельских и поселковых советов, но и депутатов в советы всех уровней от общин.
Напомним, что украинцев ждет новый неприятный сюрприз, что подорожает на этот раз.
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