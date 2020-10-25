Стало известно, за что и как будут наказывать украинцев во время голосования на выборах



Как передает Как передает Politeka.net , правила разъяснил член в ЦВК Сергей Постивый во время онлайн-марафона "Местные выборы 2020 на финишной прямой" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Так, несмотря на отсутствие маски любой гражданин Украины может отдать свой голос на выборах, но за это ему будет грозить административная ответственность, поскольку в стране действуют карантинные ограничения.