До чего же хороша!

Известная голливудская актриса Анджелина Джоли восхитила дерзкой красотой

Как пишет Politeka.net, на одной из фан-страниц актрисы появилась серия ярких соблазнительных фото. Звезда позировала в красивом струящемся платье с глубоким декольте. Она принимала разные позы на стуле, засветив в процессе съемки свои самые сладкие места.

На одном из фото Джоли спустила платье с плеч, а пышный бюст стыдливо прикрыла руками. При этом Анджелина очень страстно смотрела в кадр.

Кроме этого, актриса томно выгибалась и наклонялась вперед, демонстрируя свою прелестную фигурку.

«Фотография Анджелины Джоли, сделанная Яривом Милчаном для июльского номера журнала GQ за 2005 год», - подписали фото авторы аккаунта.

За день пост собрал более 1,5 тысячи лайков. В комментариях звезде оставили массу приятных слов.

«Вау», «Поцеловал бы твои восхитительные губы», «Дикая кошка», «Милая», «Эффектно очень. Красивая. И те губы, которые я люблю», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Анджелина Джоли пленила соблазнительным кадром, обнажив спину и часть бедра. Актриса дала возможность поклонникам рассмотреть ее многочисленные татуировки. На пояснице у нее красуется большой тигр, а на лопатке - татуировка-заклинание на языке пали, написанная с использованием кхмерского стиля письма.

Напомним, что страстная Анджелина Джоли в латексе и чулках показала, чем соблазняла Брэда Питта: «Бомба».

Как сообщала Politeka, Анджелина Джоли в чулках раздразнила сочными прелестями и пошалила в кровати: «Безумная женщина».

Также Politeka писала, что хищная Анджелина Джоли в порыве страсти засветила бюст в экстремальном декольте: жаркий кадр.