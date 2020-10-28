Известная голливудская актриса Анджелина Джоли восхитила дерзкой красотой
Как пишет Politeka.net, на одной из фан-страниц актрисы появилась серия ярких соблазнительных фото. Звезда позировала в красивом струящемся платье с глубоким декольте. Она принимала разные позы на стуле, засветив в процессе съемки свои самые сладкие места.
На одном из фото Джоли спустила платье с плеч, а пышный бюст стыдливо прикрыла руками. При этом Анджелина очень страстно смотрела в кадр.
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Кроме этого, актриса томно выгибалась и наклонялась вперед, демонстрируя свою прелестную фигурку.
«Фотография Анджелины Джоли, сделанная Яривом Милчаном для июльского номера журнала GQ за 2005 год», - подписали фото авторы аккаунта.
За день пост собрал более 1,5 тысячи лайков. В комментариях звезде оставили массу приятных слов.
«Вау», «Поцеловал бы твои восхитительные губы», «Дикая кошка», «Милая», «Эффектно очень. Красивая. И те губы, которые я люблю», - пишут пользователи сети.
Ранее мы писали, что Анджелина Джоли пленила соблазнительным кадром, обнажив спину и часть бедра. Актриса дала возможность поклонникам рассмотреть ее многочисленные татуировки. На пояснице у нее красуется большой тигр, а на лопатке - татуировка-заклинание на языке пали, написанная с использованием кхмерского стиля письма.
Напомним, что страстная Анджелина Джоли в латексе и чулках показала, чем соблазняла Брэда Питта: «Бомба».
Как сообщала Politeka, Анджелина Джоли в чулках раздразнила сочными прелестями и пошалила в кровати: «Безумная женщина».
Также Politeka писала, что хищная Анджелина Джоли в порыве страсти засветила бюст в экстремальном декольте: жаркий кадр.