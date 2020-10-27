Зірка "Майстер Шеф" Глинська розкрила секрет міні-кексів з гарбуза

Відповідне відео Ліза розмістила у себе в Instagram, повідомляє Politeka.net (щоб переглянути відео доскролльте сторінку до кінця)

"Як щодо соковитих і красивих міні-кексів з гарбуза з ягодами?😋 Приготуйте на Хеллоуїн🎃, або приготуйте просто так 😉", - написала знаменитість.

Для приготування гарбузових міні-кексів з ягодами з розрахунку на 10 штук знадобиться:

150 г вершкового масла

100 г цукру (4 ст. л. з гіркою)

100 г яйця (2 шт.)

250 г борошна

10 г розпушувача (2 ч. л.)

цедра апельсина

200 г тертого гарбуза (1,6 склянки об'ємом 250 мл)

50 г заморожених ягід (2-3 ст. л., чорниця, чорна смородина, малина)

"А ви готуєте щось на Хеллоуїн? 👻", – поцікавилася у фанатів Глинська.

Переглянути цю публікацію в Instagram Публікація від Liza Glinskaya (@lizaglinskaya) 27 Окт 2020 в 3:20 PDT

Шанувальники в коментарях подякували Єлизаветі за новий рецепт і відповіли на її запитання.

"Ліза, Здрастуйте! Я зазвичай готую пиріг із здобного тіста з начинкою з: гарбуза, лимона, кориці. Спасибі за рецепт) виглядає дуже апетитно 😋 ще дуже чекаю рецепт гарбузових млинчиків)) вже хочу приготувати 👍 👍 👍 рецепт супер", – написали вони.

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