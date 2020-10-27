Зірка "Майстер Шеф" Глинська розкрила секрет міні-кексів з гарбуза
Відповідне відео Ліза розмістила у себе в Instagram, повідомляє Politeka.net (щоб переглянути відео доскролльте сторінку до кінця)
"Як щодо соковитих і красивих міні-кексів з гарбуза з ягодами?😋 Приготуйте на Хеллоуїн🎃, або приготуйте просто так 😉", - написала знаменитість.
Для приготування гарбузових міні-кексів з ягодами з розрахунку на 10 штук знадобиться:
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150 г вершкового масла
100 г цукру (4 ст. л. з гіркою)
100 г яйця (2 шт.)
250 г борошна
10 г розпушувача (2 ч. л.)
цедра апельсина
200 г тертого гарбуза (1,6 склянки об'ємом 250 мл)
50 г заморожених ягід (2-3 ст. л., чорниця, чорна смородина, малина)
"А ви готуєте щось на Хеллоуїн? 👻", – поцікавилася у фанатів Глинська.
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Шанувальники в коментарях подякували Єлизаветі за новий рецепт і відповіли на її запитання.
"Ліза, Здрастуйте! Я зазвичай готую пиріг із здобного тіста з начинкою з: гарбуза, лимона, кориці. Спасибі за рецепт) виглядає дуже апетитно 😋 ще дуже чекаю рецепт гарбузових млинчиків)) вже хочу приготувати 👍 👍 👍 рецепт супер", – написали вони.
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