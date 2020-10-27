Звезда "Мастер Шеф" Глинская раскрыла секрет мини-кексов из тыквы

Соотвествующее видео Лиза разместила у себя в Инстаграм, сообщает Politeka.net (чтобы просмотреть видео доскролльте страницу до конца)

"Как насчёт сочных и красивых мини-кексов из тыквы с ягодами?😋 Приготовьте на Хэллоуин🎃, или приготовьте просто так 😉", – написала знаменитость.

Для приготовления тыквенных мини-кексов с ягодами из расчета на 10 штук понадобится:

150 г сливочного масла

100 г сахара (4 ст. л. с горкой)

100 г яйца (2 шт.)

250 г муки

10 г разрыхлителя (2 ч. л.)

цедра апельсина

200 г тертой тыквы (1,6 стакана объемом 250 мл)

50 г замороженных ягод (2-3 ст. л., черника, черная смородина, малина)

"А вы готовите что-то на Хэллоуин? 👻", – поинтересовалась у фанатов Глинская.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Liza Glinskaya (@lizaglinskaya) 27 Окт 2020 в 3:20 PDT

Поклонники в комментариях поблагодарили Елизавету за новый рецепт и ответили на ее вопрос.

"Лиза, здравствуйте! Я обычно готовлю пирог из сдобного теста с начинкой из: тыквы, лимона, корицы. Спасибо за рецепт) выглядит очень аппетитно 😋 ещё очень жду рецепт тыквенных блинчиков)) Уже хочу приготовить 👍 👍👍 Рецепт супер", – написали они.

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