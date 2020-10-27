Звезда "Мастер Шеф" Глинская раскрыла секрет мини-кексов из тыквы

Соотвествующее видео Лиза разместила у себя в Инстаграм, сообщает Politeka.net  (чтобы просмотреть видео доскролльте страницу до конца)

"Как насчёт сочных и красивых мини-кексов из тыквы с ягодами?😋 Приготовьте на Хэллоуин🎃, или приготовьте просто так 😉", – написала знаменитость.

Для приготовления тыквенных мини-кексов с ягодами из расчета на 10 штук понадобится:

Популярные статьи сейчас

Деми Роуз с трудом спрятала загорелые "перчики" в декольте до пупка: "Самое острое блюдо"

Не хуже Асмус и Брежневой: как выглядят первые жены Харламова, Меладзе и Баскова, редкие фото

Новый скандал после "Танців з зірками", Фреймут и Кухар разнесли из-за ухода Петрожицкой: "Мерзко было..."

Бывшая солистка «Серебро» облачилась в латекс и заставила мужчин пускать слюни: «Как из пятого элемента…»
Показать еще

150 г сливочного масла

100 г сахара (4 ст. л. с горкой)

100 г яйца (2 шт.)

250 г муки

10 г разрыхлителя (2 ч. л.)

цедра апельсина

200 г тертой тыквы (1,6 стакана объемом 250 мл)

50 г замороженных ягод (2-3 ст. л., черника, черная смородина, малина)

"А вы готовите что-то на Хэллоуин? 👻", – поинтересовалась у фанатов Глинская.

 
 
 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Liza Glinskaya (@lizaglinskaya)

Поклонники в комментариях поблагодарили Елизавету за новый рецепт и ответили на ее вопрос.

"Лиза, здравствуйте! Я обычно готовлю пирог из сдобного теста с начинкой из: тыквы, лимона, корицы. Спасибо за рецепт) выглядит очень аппетитно 😋 ещё очень жду рецепт тыквенных блинчиков)) Уже хочу приготовить 👍 👍👍 Рецепт супер", – написали они.

Напомним, что звезда "Мастер Шеф" Глинская раскрыла секрет фирменных блинчиков из кабачков.

Как сообщала Politeka, Глинская раскрыла секрет фирменного борща с пампушками: «Пальчики оближешь».

Также Politeka писала, что Глинская раскрыла идеальный рецепт щербета: "Приготовить - проще простого!".