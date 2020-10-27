Продюсер групи "ВІА Гра" Костянтин Меладзе працює над запуском нового складу легендарного колективу

Як пише Politeka.net, про це стало відомо по його сторінці в Instagram, а також по аккаунту групи, де почали публікувати фотографії з найсолодшими частинами тіла нових солісток.

Так, на фото з'явилися руки дівчат, а також їх оголене тіло, бюст в ліфчику і глибоке декольте. Імена дівчат поки не розголошують. Їхні обличчя також не показують.

"Зовсім скоро ми явимо світу новий склад-і це буде вогненно", - заінтригували продюсери.

Варто відзначити, що під останнім постом шанувальники стали активно обговорювати, хто може увійти до нового складу колективу. Багато хто припускає, що це може бути Софія Тарасова, Уляна Синецька і Ксенія Попова.

Костянтин Меладзе все розрахував, адже інтрига змушує говорити про групу ще більше.

"Ось буде сміх, якщо всі помиляються з приводу складу)», «група частини тіла, потім носи покажуть, потім кожен палець окремо, потім вуха, і піди до нового 2026 побачимо все в зібраному вигляді», "Я ж говорив що солісток будуть по частинах тіла представляти", " Три річки. Три красуні. Три прекрасних вокалістки», «сподіваюся що вам всім немає 30 років, інакше це буде вже не те», "теж мені інтрига, який би склад не був вже, група не буде такою популярною", - пишуть користувачі Мережі.

Як відомо, "ВІА Гра" була створена в 2000-му році. З тих пір склад колективу постійно змінювався.

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