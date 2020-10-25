Російського музиканта Валерія Меладзе "застукали" за незвичайним для зірок заняттям

Відповідні кадри у своєму мікроблозі Instagram опублікувала його дружина Альбіна Джанабаєва.

Через пандемію китайського вірусу Валерій Меладзе тимчасово залишився без роботи, тому більше часу намагається проводити в сімейному колі.

Незважаючи на відсутність заробітку, співак, який зводить з розуму мільйони жінок, ставиться до цього з гумором і намагається допомагати по дому своїй дружині Альбіні Джанабаєвій.

"Чоловік вдома, вечерю готує...",- йдеться в підписі до відео, на якому видно, як схудлий Валерій Меладзе чистить картоплю.

Користувачі миттєво відреагували на публікацію і відзначили, що Валерію Меладзе пішла на користь "домашня дієта".

"Як Валерій схуд, Тірамісу підніме настрій", "який молодець", "які ви милі", "він на половину Білорус ", "а як тонко шкірку зрізає", " Красунчик який! Не коли б не подумала!", "Відмінне домашнє сімейне відео.. віє теплом", "Ваша сім'я - приклад для наслідування", "Мілота домашня", "класно коли чоловік готує, у мене чоловік теж готує часто, відео супер", "Концерт - то гаразд, а ось картопля дрібна-це сумно", " Валерій чим старше, тим більше стає схожий з Костянтином...", "Красунчик", - написали фанати під відеороликом.

Раніше ми розповідали, як Меладзе і Джанабаєва розбурхали фанатів спекотною фотосесією.

Альбіна сиділа на стільці, а її чоловік стояв, спершись на спинку стільця. На співачці було ефектне біле плаття в квіточку з глибоким майже до пупка декольте і не менш величезним вирізом на нозі. Артистка прийняла спокусливу позу, посвітивши своїм пишним бюстом і стрункими довгими ногами.

Подружжя не дивилося в камеру, їх погляд був спрямований в сторону. Альбіна підняла руку, махаючи своїм фанатам.

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