Знаменитість привертає увагу, як може

Відома модель Демі Роуз під час відпочинку показала свої апетитні місця в бікіні

Відома красуня з пишними формами вже завоювала в Instagram серця 15 мільйонів фанатів, пише Politeka.net.

На цей час красуні всього 25 років, а її вже порівнюють зі світською американською дівою Кім Кардашьян, адже їх фігури дуже схожі.

У підлітковому віці, красуня робила все, щоб виглядати стрункіше, проте батьки відправили красуню до фахівців, які допомогли їй полюбити себе, і вона розцвіла ніби квіточка.

Зараз модель регулярно ділиться знімками, на яких демонструє свою фігуру у формі пісочного годинника.

Кілька годин тому красуня записала сторіз, представивши в міні-бікіні. Трикутні клаптики тканини обтягнули пишні груди і навряд чи справлялися з тим, щоб прикрити найпікантніше.

Пишний бюст притягував погляд, як і тонка талія з округлими стегнами.

Модель розпустила довге волосся і дивилася в камеру. Форма її широких очей була підкреслена завдяки чорній стрілці і пишним віям.

"Доброго ранку", - написала модель.

На жаль, оскільки фото було оприлюднено в сторіз, користувачі мережі не змогли відкрито оцінити його.

Нагадаємо, Демі Роуз постала в маленькому білосніжному бікіні, з якого вистрибували великі принади.

Маленький купальник натягнувся на тонких бретельках, груди виглядали дуже спокусливо, поблискуючи на світлі. Ймовірно, красуня намазала свої форми лосьйоном для засмаги.

Раніше повідомлялося, що Демі Роуз вирішила у всій красі показати своє неймовірне тіло.

Одягалася Роуз лише в шовковий халат, забувши не тільки про сором, але і про білизну.

Нагадавши, мокра Демі Роуз показала ідеальний "горішок" в білосніжному бікіні.

Як повідомляла Politeka, Демі Роуз не змогла утримати "Черешеньки" в червоному бікіні з вирізом.

Також Politeka писала, що Демі Роуз підкорила розмірами своїх принад, забувши про бюстгальтер