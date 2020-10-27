Відомий український виконавець Олег Винник поділився кадрами свого відпочинку в компанії друзів, а також походу по гриби

Як пише Politeka з посиланням на Instagram співака, Олег показав, як відпочиває після того, як одужав після китайського вірусу.

Так, та одному з фото він разом зі своїми товаришами сидить біля багаття, розведеного між камінням, і щось смажить над вогнем, чи то м'ясо, чи то шматочки сала.

"Давненько ми так не вибиралися! Що може бути краще, ніж зібратися хорошою компанією на свіжому повітрі 😀", – підписав кадр співак.

Фанати в коментарях відзначили, що такий відпочинок піде на користь Виннику, що одужав, а також припустили, що саме смажить на вогні зірка.

"😍Шикарний пікнічок.😍 😍 😍 Так, тепер годині вдосталь через той коронавірус)))) Оооооойййй!!! Ось це справжній відпочинок!!!! 🔥 Салко смажите ? 😍 😍 ", – написали вони.

Також Олег Винник похвалився своєю "здобиччю", знайденою в лісі. На знімку знаменитість лежить на землі, спрямувавши вдалину загадковий погляд. Біля нього - великий їстівний гриб.

"Цього року як ніколи стало модним ходити за грибами 😉 у мене вся стрічка в грибах. Радує, що люди насолоджуються природою, і ми не стали винятком😊", – пише Олег.

Шанувальники висловили стурбованість, що їх кумир лежить на голій землі, незважаючи на перенесене захворювання.

"Встаньте з холодної землі! Ви після хвороби. Які у Вас гарні сірі очі🔥 Олеже ходять по гриби, а не за грибами Вау який красень Що за красень? 😍 😍 😍 🤤 Це точно, цього року всі фотографуються з грибами. Природа нас наповнює, надихає на творчість, в голові з'являються різні думки, ідеї багато назбирали?🤗♥️ дуже атмосферні фотографії😻 🍁 🍂", - пишуть фанати Винника.

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На знімках, які Олег виклав у соцмережу, видно сам Винник, а також відомий актор Юрій Горбунов, який приміряв на себе образ тамади, а також інші зірки вітчизняного кінематографа.

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