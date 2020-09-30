Такої ганьби ще не було

Зірка "Гардемаринів" і колишній коханий Анастасії Заворотнюк Сергій Жигунов обзавівся клоном

Про це російський актор написав у своєму Instagram, передавати Politeka.net.

Про те, що існує ще один "Сергій Жигунов", російський актор дізнався зі ЗМІ.

Раніше кілька російських видань написали статтю про те, що Сергій Жигунов нібито позбувся нерухомості, а також розкрили деталі розставання актора з дружиною.

Після цієї публікації Сергій Жигунов написав листа до редакції з вимогою пояснити скандальну статтю. І відповідь журналістів не на жарт повеселила зірку"гардемаринів".

З'ясувалося, що в Росії існує ще один актор "Сергій Жигунов", про який він не знав.

"Це інший Сергій Жигунов, або моя улюблена рубрика "Огляд преси". Більше Сергєєв Жигунових. Хороших і різних!",- написав він у своєму Instagram.

В іншій публікації журналісти написали, що Сергій Жигунов нібито розповів про свої психічні розлади.

"Навздогін. Якщо з'ясується, що що мався на увазі не «інший Сергій Жигунов», то хлопці, здається, попали на гроші", - написав актор в іншій своїй публікації.

Шанувальники, у свою чергу, порадили Сергію Жигунову не звертати увагу на таких журналістів.

"Сергій Вікторович, заспокійливі ванни, це вогонь", " виявляється, найпопулярніше ім'я та прізвище Не Іван Іванов, А Сергій Жигунов!", "Сергію, навіщо ви реагуєте на цю єресь? Нормальна людина (ваші передплатники) ніколи в це не повірить. Будь ласка не приймайте це близько до серця", " та ну, така статейка, ну хто це видання знає і хто читає? Ось навіть не варто воно того. Я підписана на улюбленого артиста в Instagram і отримую новини та позитив з перших рук!", "Не дають вам нудьгувати"," Немає слів, дитячий садок", " цікаво тепер де у нас ще один Сергій Жигунов?", "Відмінно відмазалися..",- написали вони в коментарях.

Раніше ми розповідали, що у Анастасії Заворотнюк, у якої був роман з Сергієм Жигуновим, з'явився двійник.

57-річний російський актор Сергій Жигунов вже вдруге кидає дружину віру Новікову. У перший раз він зробив це заради актриси Анастасії Заворотнюк, тепер же-заради її копії.

Актор коротає час в заміському будинку з журналісткою з Владивостока і своєю помічницею Вікторією Ворожбит.

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