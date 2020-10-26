Актор Сергій Жигунов розлучився з дружиною, з якою вже одного разу розходився через красуню Анастасію Заворотнюк

Кілька місяців тому артиста стали часто помічати в компанії журналістки і кінопродюсера Вікторії Ворожбит, передає Politeka.net. Зірка серіалу "Моя прекрасна няня" ще в травні підтвердив розставання з дружиною. А тепер, 25 жовтня, Жигунов публічно оголосив про розлучення з 61-річною Вірою Новіковою, опублікувавши свідоцтво про розірвання шлюбу в Instagram.

"Нехай поки полежить тут", - лаконічно підписав актор знімок документа.

Шанувальники Жигунова називають нову пасію артиста копією Анастасії Заворотнюк. Деякі навіть припустили, що Вікторія спеціально копіює зовнішність зірки серіалу «Моя прекрасна няня».

Жигунов був одружений двічі, і обидва рази на одній і тій же жінці. Проживши 22 роки в шлюбі з актрисою Вірою Новіковою, в 2007 "гардемарин" закрутив роман з колегою по серіалу "Моя прекрасна няня" Анастасією Заворотнюк і розлучився з дружиною. Але щастя тривало всього два роки, Жигунов повернувся до Новікової, і вони знову одружилися в 2009 році. Перші чутки про зв'язок актора з Ворожбит пішли на початку 2020 року.

Нагадаємо, як Кароль, Лобода, Асмус, Заворотнюк та інші зірки виглядали під час вагітності: рідкісні фото.

Як повідомляла Politeka, хвора на рак Заворотнюк сильно змінилася після хіміотерапії: "Схожа на Жанну Фріске".

Також Politeka писала, що Анастасія Заворотнюк натерпілася від Жигунова, закулісна таємниця "Моєї прекрасної няні" розкрита.