Актор Сергій Жигунов розлучився з дружиною, з якою вже одного разу розходився через красуню Анастасію Заворотнюк
Кілька місяців тому артиста стали часто помічати в компанії журналістки і кінопродюсера Вікторії Ворожбит, передає Politeka.net. Зірка серіалу "Моя прекрасна няня" ще в травні підтвердив розставання з дружиною. А тепер, 25 жовтня, Жигунов публічно оголосив про розлучення з 61-річною Вірою Новіковою, опублікувавши свідоцтво про розірвання шлюбу в Instagram.
"Нехай поки полежить тут", - лаконічно підписав актор знімок документа.
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Шанувальники Жигунова називають нову пасію артиста копією Анастасії Заворотнюк. Деякі навіть припустили, що Вікторія спеціально копіює зовнішність зірки серіалу «Моя прекрасна няня».
Жигунов був одружений двічі, і обидва рази на одній і тій же жінці. Проживши 22 роки в шлюбі з актрисою Вірою Новіковою, в 2007 "гардемарин" закрутив роман з колегою по серіалу "Моя прекрасна няня" Анастасією Заворотнюк і розлучився з дружиною. Але щастя тривало всього два роки, Жигунов повернувся до Новікової, і вони знову одружилися в 2009 році. Перші чутки про зв'язок актора з Ворожбит пішли на початку 2020 року.
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