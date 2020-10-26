Продюсер і зірка серіалу " Моя прекрасна няня" Сергій Жигунов поставив фінгал актрисі вірі Новіковій

Актриса сама розповіла про інцидент у програмі "Судьба человека".

Незадовго до весілля з Жигуновим (вони одружилися в 1985 році) Новікова відзначала день народження. Актриса запросила гостей і клопотала по господарству.

Новікова чекала допомоги від Жигунова, але так і не дочекалася. Жартома актриса кинула тапком в коханого.

"У відповідь в мене полетів тапок у відповідь", - повідала Новікова.

Закохані почали ребячиться-кидали один в одного все, що траплялося під руку. У підсумку Жигунов поставив майбутній дружині фінгал.

В результаті Новікова зустрічала друзів і родичів з підбитим оком. Актриса як могла замазала синяк тональним кремом.

При цьому вона підкреслила, що випадків реального насильства в її родині не було.

Нагадаємо, Жигунов ще в травні підтвердив розставання з дружиною. А 25 жовтня публічно оголосив про розлучення з 61-річною вірою Новіковою, опублікувавши свідоцтво про розірвання шлюбу в Instagram.

Відзначимо, це не перше розлучення пари. Проживши 22 роки в шлюбі з актрисою вірою Новіковою, в 2007 "гардемарин" закрутив роман з колегою по серіалу "Моя прекрасна няня" Анастасією Заворотнюк і розлучився з дружиною. Але щастя тривало всього два роки, Жигунов повернувся до Новікової, і вони знову одружилися в 2009 році.

Що стосується нової обраниці актора, то останнім часом його стали часто помічати в компанії журналістки і кінопродюсера Вікторії Ворожбит, яку називають копією Анастасії Заворотнюк. У мережі навіть припускають, що вона навмисно копіює зовнішність зірки серіалу «Моя прекрасна няня», щоб подобатися Жигунову.

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