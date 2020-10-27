48-річний суддя українського кулінарного шоу "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво викликав захват у соцмережах, опублікувавши нові фото

Як повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки, Ектор повідомив, що чудово провів відпустку і досі згадує про нього, хоча пройшло вже кілька тижнів, як його відпочинок закінчився.

"Вже минуло кілька тижнів, як я повернувся з відпустки. Але кожен день я згадую те, як тепло мене зустрічали, як смачно годували вишуканими стравами. Ще кілька років тому і уявити не міг, як сильно мене підкорить Єгипет зі своїм неперевершеним підводним світом і гостинністю людей. Я щасливий, що в моєму телефоні залишилася сотня знімків, які я можу переглядати і занурюватися знову і знову в прекрасні спогади. І звичайно я ще довго буду ділитися цими спогадами з вами", – написав Хіменес-Браво.

Фанати оцінили зовнішність знаменитості, написавши про це в коментарях, а також поставивши лайки. Не втрималася і поставила своє "сердечно" і відома українська співачка Настя Каменських.

"О боже, який чоловік!)))) ♡ Гарний, сексуальний чоловік.. але водограй між ногами зайвий на цій світлині.. Ектор красень!!!🔥 😍 🔥 Hector, ви у відмінній формі 👌 🔥 😍 🤗 💕 💪 🏻 💪 🏻 тільки що додивилася суботній випуск, відкриваю інсту, а тут Ектор на весь екран в плавках! 😁 Ектор!!!! Та Ви красень-чоловік!!! 🙂 Ви дуже гарний чоловік🔥", - написали шанувальники.

Раніше ми писали, що Екстор Хіменес-Браво весело провів час зі співачкою Настею Каменських і репером Потапом. Відомий кухар виклав кадри їх спільного відпочинку на своїй сторінці в соціальній мережі "Instagram".

Він зустрівся із зірковою парою в ресторані і мило з ними поспілкувалися за столом. Як відомо, Настя Каменських співає пісні іспанською мовою, тому бесіда з Ектором стала для неї хорошим тренуванням, вона так захопилася, що перестала звертати увагу на коханого чоловіка.

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