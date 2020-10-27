48-летний судья украинского кулинарного шоу "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво вызвал восторг в соцсетях, опубликовав новые фото

Как сообщает Politeka со ссылкой на Инстаграм звезды, Эктор сообщил, что замечательно провел отпуск и до сих пор вспоминает о нем, хотя прошло уже несколько недель, как его отдых закончился.

"Уже прошло несколько недель, как я вернулся из отпуска. Но каждый день я вспоминаю то, как тепло меня встречали, как вкусно кормили изысканными блюдами. Еще несколько лет назад и представить не мог, как сильно меня покорит Египет со своим непревзойденным подводным миром и гостеприимством людей. Я счастлив, что в моем телефоне осталась сотня снимков, которые я могу пересматривать и погружаться снова и снова в прекрасные воспоминания. И конечно я еще долго буду делиться этими воспоминаниями с вами", – написал Хименес-Браво.

Фанаты оценили внешность знаменитости, написав об этом в комментариях, а также поставив лайки. Не удержалась и поставила свое "сердечно" и известная украинская певица Настя Каменских.

"О боже, какой мужчина!))))♡ Гарний,сексуальний мужчина.. але водограй між ногами зайвий на цій світлині.. Эктор красавец!!!🔥😍🔥 Hector, вы в отличной форме👌🔥 😍🤗💕 💪🏻💪🏻 Только что досмотрела субботний выпуск, открываю инсту, а здесь Эктор на весь экран в плавках! 😁 Эктор!!!! Да вы красавец - мужчина!!! 🙂 Вы очень красивый мужчина🔥", – написали поклонники.

Ранее мы писали, что Экстор Хименес-Браво весело провел время с певицей Настей Каменских и рэпером Потапом. Известный повар выложил кадры их совместного отдыха на своей странице в социальной сети "Инстаграм".

Он встретился со звездной парой в ресторане и мило с ними пообщались за столом. Как известно, Настя Каменских поет песни на испанском языке, поэтому беседа с Эктором стала для нее хорошей тренировкой, она так увлеклась, что перестала обращать внимание на любимого мужчину.

Напомним, что Хименес-Браво раскрыл хитрости приготовления крем-супа:"он станет вашим фаворитом".

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