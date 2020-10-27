Будь-який українець може скористатися системою автоматичного призначення пенсії не виходячи з дому

Офіційне видання ПФУ "Пенсійний кур'єр" розповіло про правила оформлення в групі Facebook, передає Politeka.net.

Система діє з липня поточного року і доступна всім українцям. Громадянин може в будь-який момент зареєструватися, щоб після досягнення віку виходу йому автоматично призначили і почали виплачувати пенсію.

Насамперед потрібно отримати кваліфікований електронний підпис і зареєструватися на порталі послуг Пенсійного фонду. Після авторизації необхідно заповнити анкету особистому кабінеті, використовуючи Кеп, і вказати:

паспортні дані;

адреса проживання та реєстрації;

бажаний спосіб отримання виплат і пенсійного посвідчення;

скан-копії документів, що підтверджують права на пільги і надбавки (якщо є).

Закінчивши з оформленням анкети, залишиться тільки завірити її цифровим підписом і відправити через Інтернет. Якщо все зроблено правильно, пенсіонер почне отримувати гроші з дня, зазначеного в повідомленні.

"За результатами обробки анкети-заяви і при досягненні пенсійного віку користувач отримує інформацію про автоматичне призначення пенсії, дату такого призначення і розмір пенсії за допомогою СМС-повідомлення, засобами вебпорталу", - наголошується в інфографіці.

Раніше Пенсійний фонд повідомив про виділення чотирьох мільярдів гривень, які виплачують згідно з графіком. Всього з початку жовтня на пенсії 39,3 мільярда гривень.

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