Будь-який українець може скористатися системою автоматичного призначення пенсії не виходячи з дому
Офіційне видання ПФУ "Пенсійний кур'єр" розповіло про правила оформлення в групі Facebook, передає Politeka.net.
Система діє з липня поточного року і доступна всім українцям. Громадянин може в будь-який момент зареєструватися, щоб після досягнення віку виходу йому автоматично призначили і почали виплачувати пенсію.
Насамперед потрібно отримати кваліфікований електронний підпис і зареєструватися на порталі послуг Пенсійного фонду. Після авторизації необхідно заповнити анкету особистому кабінеті, використовуючи Кеп, і вказати:
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паспортні дані;
адреса проживання та реєстрації;
бажаний спосіб отримання виплат і пенсійного посвідчення;
скан-копії документів, що підтверджують права на пільги і надбавки (якщо є).
Закінчивши з оформленням анкети, залишиться тільки завірити її цифровим підписом і відправити через Інтернет. Якщо все зроблено правильно, пенсіонер почне отримувати гроші з дня, зазначеного в повідомленні.
"За результатами обробки анкети-заяви і при досягненні пенсійного віку користувач отримує інформацію про автоматичне призначення пенсії, дату такого призначення і розмір пенсії за допомогою СМС-повідомлення, засобами вебпорталу", - наголошується в інфографіці.
Раніше Пенсійний фонд повідомив про виділення чотирьох мільярдів гривень, які виплачують згідно з графіком. Всього з початку жовтня на пенсії 39,3 мільярда гривень.
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