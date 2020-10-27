Любой украинец может воспользоваться системой автоматического назначения пенсии не выходя из дома

Официальное издание ПФУ "Пенсионный курьер" рассказало о правилах оформления в группе Facebook, передает Politeka.net.

Система действует с июля текущего года и доступна всем украинцам. Гражданин может в любой момент зарегистрироваться, чтобы по достижении возраста выхода ему автоматически назначили и начали выплачивать пенсию.

Первым делом нужно получить квалифицированную электронную подпись и зарегистрироваться на портале услуг Пенсионного фонда. После авторизации необходимо заполнить анкету личном кабинете, используя КЭП, и указать:

паспортные данные;

адрес проживания и регистрации;

желаемый способ получения выплат и пенсионного удостоверения;

скан-копии документов, подтверждающие права на льготы и прибавки (если есть).

Закончив с оформлением анкеты, останется только заверить ее цифровой подписью и отправить через интернет. Если все сделано правильно, пенсионер начнет получать деньги со дня, указанного в уведомлении.

"По результатам обработки анкеты-заявления и при достижении пенсионного возраста пользователь получает информацию об автоматическом назначении пенсии, дате такого назначения и размер пенсии при помощи СМС-сообщения, средствами вебпортала", - отмечается в инфографике.

Ранее Пенсионный фонд сообщил о выделении четырех миллиардов гривен, которые выплачивают согласно графику. Всего с начала октября на пенсии 39,3 миллиарда гривен.

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