Скандальна російська актриса Христина Асмус розповіла, про що мріє, просидівши два тижні вдома на карантині через китайський вірус

Артистка, яка кілька місяців тому оголосила про своє розлучення з шоуменом Гаріком Харламовим, поділилася новим постом у своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.

Асмус, у якої був діагностований небезпечний китайський вірус, зізналася, що любить відпочивати.

"Багато їсти, лежати на ліжку, не мити голову кожен день і дивитися нескінченну кількість серіалів та інтерв'ю на YouTube-обожнюю! Але і працювати люблю і вже, чесно кажучи, вию вдома. Сьогодні у мене рівно 2 тижні карантину. Чекаю результати тестів і дуже сподіваюся, що вони будуть негативні!",- зізналася актриса.

Вона мріє про те, що зможе вийти на роботу і зіграти на прем'єрі свого нового спектаклю.

Асмус також поділилася своїми фотографіями, на яких вона позує в дверях фургончика. Ці фото явно були зроблені під час її минулих зйомок.

Шанувальники актриси активно коментують її пост.

"Господи яка ж ти красива", "Ох вже ця ваша посмішка", "Ну здрастуй прекрасна ніжність", "така дівчина як ти ощасливить будь-якого чоловіка", "Красоточка. Як завжди відмінно виглядаєш", - пишуть люди.

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