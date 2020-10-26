Скандальна російська актриса Христина Асмус знову здивувала свою численну армію фанатів

Як повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості, зірка "Тексту" прочитала вірш Маші Рупасової "Мама вдома, мами немає, мама вийшла в інтернет...".

"Натрапила в телефоні)) прекрасний вірш Маші Рупасової ️ ️ дитячий вірш з дорослим змістом👐 🏻", - підписала відеоролик знаменитість.

Повністю вірш звучить так:

Мама вдома?

Мами немає.

Мама вийшла.

В інтернет.

Мама шукає

В Інтернеті,

Як справи

На білому світі.

Кава п'є,

Око

Водити -

Що там у світі

Відбувається?

Мамо, я тобі

Скажу!

В світі

Я походжу!

Фанати в коментарях підтримали свою улюбленицю.

"Наші діти💛найчистіші і невинні створіння на землі💛 Христиночка, як ваше самопочуття? 😊 🙏 👍 😢 Так іноді і потрібно нагадувати що б в павутину не йшли з головою, вірно помітила 😉 😘 😍 дійсно прекрасне) мені подобається сучасна поезія. Як-то більше чіпає. Особливо Полозкова. Класична патетика-застаріла. Шукайте новий флоу якщо хочете з'єднатися з молодою аудиторією. А то на одних але.. ликах не виїдеш", - написали вони.

Раніше ми писали, що Христина Асмус розповіла, про що мріє, просидівши два тижні вдома на карантині через Китайський вірус.

"Багато є, лежати на ліжку, не мити голову кожен день і дивитися нескінченну кількість серіалів та інтерв'ю на YouTube-обожнюю! Але і працювати люблю і вже, чесно кажучи, воюю вдома. Сьогодні у мене рівно 2 тижні карантину. Чекаю результати тестів і дуже сподіваюся, що вони будуть негативні!",- зізналася актриса.

Нагадаємо, Асмус, що розлучається з Харламовим, раптово заговорила про зміну прізвища: відверте зізнання зірки.

Як повідомляла Politeka, Христина Асмус постала перед публікою без ліфчика, Харламов затаїв подих: "на численні прохання...".

Також Politeka писала, що прудка Асмус після розлучення з Харламовим приголомшила всіх зізнанням: "вибрала не одного, а чотирьох".