Син української співачки Тіни Кароль, Веніамін, помітно подорослішав і змужнів
Фото 11-річного спадкоємця з'явилося на одній з фан-сторінок зірки в соцмережі "Instagram", повідомляє Politeka.net. Хлопець постав перед шанувальниками своєї мами в жилетці з емблемою школи, білій сорочці і краватці, він чарівно посміхнувся на камеру. Судячи з журналів на задньому тлі, він сфотографувався в навчальному закладі.
Варто відзначити, що Веня виглядає куди старше, ніж на попередніх знімках. Тіна Кароль рідко ділиться спільними фотографіями з сином, вона намагається тримати його подалі від очей сторонніх, хоча іноді радує шанувальників такими кадрами. Користувачі соцмережі скористалися рідкісним випадком і обговорили зовнішній вигляд Веніаміна в коментарях:
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"Мамина гордість. Як же він схожий на Женю"; "Веня, ти стильний, дуже красивий. Будь щасливий❤️"; " Тіночка дуже правильний вчинок зробила. Вони часто бачаться, хоч Веніамін і далеко від дому. Але, вже зараз, ми бачимо цього хлопчика, і розуміємо,що у нього успішне майбутнє, завдяки розвитку і освіти"; "Що не скажи, а весь в батька, здоровань такий, задоволений, бравий, від мами теж є: честь і світлий розум"; "дуже схожий на батька 😍"; "який дорослий вже 🙈"; "Веня - копія свого тата".
Батько Веніаміна, продюсер Євген Огір, пішов з життя в 2013 році, на той момент йому було 32 роки. Чоловік прожив у шлюбі з Тіною Кароль п'ять років.
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