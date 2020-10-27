Сын украинской певицы Тины Кароль, Вениамин, заметно повзрослел и возмужал

Фото 11-летнего наследника появилось на одной из фан-страниц звезды в соцсети "Инстаграм", сообщает Politeka.net. Парень предстал перед поклонниками своей мамы в жилетке с эмблемой школы, белой рубашке и галстуке, он обаятельно улыбнулся на камеру. Судя по журналам на заднем фоне, он сфотографировался в учебном заведении.

Стоит отметить, что Веня выглядит куда старше, чем на предыдущих снимках. Тина Кароль редко делится совместными фотографиями с сыном, она старается держать его подальше от глаз посторонних, хотя иногда радует поклонников такими кадрами. Пользователи соцсети воспользовались редким случаем и обсудили внешний вид Вениамина в комментариях:

"Мамина гордость. Как же он похож на Женю"; "Веня, ты стильный, очень красивый. Будь счастлив❤️"; "Тиночка очень правильный поступок совершила. Они часто видятся, хоть Вениамин и далеко от дома. Но,уже сейчас,мы видим этого мальчика,и понимаем,что у него успешное будущее,благодаря развитию и образованию"; "что не скажи, а весь в отца, крепыш такой, довольный, бравый, от мамы тоже есть: честь и светлый ум"; "Очень похож на отца 😍"; "Какой взрослый уже 🙈"; "Веня - копия своего папы".

Отец Вениамина, продюсер Евгений Огир, ушел из жизни в 2013 году, на тот момент ему было 32 года. Мужчина прожил в браке с Тиной Кароль пять лет.

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