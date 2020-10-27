Відомий український виконавець Віктор Павлік наприкінці травня поточного року одружився з Катериною Репяховою, яка працює його концертним директором

Нещодавно дівчина вирішила розповісти у себе в Instagram, як починався її роман зі співаком, повідомляє Politeka.

"Пішла на концерт Мозгового 29 жовтня 2015 року, побачила там Віктора Павлика. Через пару днів взяла квитки в Миколаїв. Знайшла найближчий концерт по країні. 4 листопада ми вже познайомилися. 6-го Віктор подзвонив і запросив мене на концерт вже в Києві. 7-го взяв мене з собою на роботу – довго не думав", – поділилася Катерина.

У свою чергу, сам Павлик зізнався, що Репяхова - не єдина, з ким він зраджував своїй дружині Ларисі, з якою прожив у шлюбі протягом 25 років.

"Між Ларисою і Катею у мене по життю були романи в легкій формі. Службові романи. Одна, друга дівчина...",- розповів Виконавець.

Раніше ми писали, що український співак Віктор Павлік вибачився перед шанувальниками після жарту, який наробив багато галасу в мережі. Деякий час тому він виклав зображення в стилі передвиборчих плакатів, на якому представив себе кандидатом до Дніпропетровської обласної ради від політичної партії "Слуга народу". Багато українців розкритикували таку витівку зірки, після чого Віктор Павлік визнав свою помилку.

Нагадаємо, екс-дружина Павлика розкрила останнє бажання покійного сина: "за місяць до свого відходу..."

Як повідомлялося, Віктор Павлік з молодою дружиною забули про жалобу і ошелешили щасливим видом на відпочинку.

Раніше також писали, що екс-дружина Віктора Павлика показала зворушливе фото з сином, що пішов з життя: "Пашенька, як янголятко під твоїм крилом".