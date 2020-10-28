Часто зірки готові на багато чого, щоб про них заговорили, а їхні обличчя не сходили з обкладинок журналів

Politeka.net згадувала, хто із зіркових красунь зважився на публічний поцілунок з колегою заради хайпа.

Один з найвідоміших поцілунків належить Мадонні, Брітні Спірс і Крістіні Агілері. Артистки влаштовували спільний виступ на премії MTV Video Music Awards 2003. В середині номера Мадонна поцілувала Брітні, а потім Христину. Цей номер обговорюють донині.

В Україні фурор справив поцілунок Наді Дорофєєвої і Насті Каменських. Дівчата поцілувалися на церемонії M1 Music Awards. Як зізнавалася пізніше Каменських, зробити це запропонував Потап.

Ольга Полякова і Даша Астаф'єва здивували пристрасним поцілунком під час зйомок у фільмі «Свінгери».

На "Танцях з зірками" справжній фурор справив поцілунок Санти Дімопулос і Надії Мейхер в кінці спільного танцю. Поцілунок виявився досить тривалим.

Варто відзначити, що на премії MTV подібні поцілунки не рідкість. Одного разу під час отримання премії актриса Сандра Буллок поцілувала Скарлетт Йоханссон. Наступні кілька днів ЗМІ тільки й писали про цю подію.

Ксенію Собчак несподівано міцно поцілувала її колишня подружка Тіна Канделакі.

Не залишилася осторонь від трендів і Наташа Корольова, яку спіймали за поцілунком з Оксаною Федоровою.

Нагадаємо, що розпалена Оля Полякова зізналася, чому ведеться на "дойки" як мужик:"хапаєте її...".

Як повідомляла Politeka, Дімопулос з "Танців з зірками" пристрасно притулилася до Мейхер і спантеличила українців:"Аж блискавки літали".

Також Politeka писала, що Настя Каменських без макіяжу обтягнула животик і зробила пронизливе зізнання: "Повірте мені...".