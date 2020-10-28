Часто звезды готовы на многое, чтобы о них заговорили, а их лица не сходили с обложек журналов

Politeka.net вспоминала, кто из звездных красоток решился на публичный поцелуй с коллегой ради хайпа.

Один из самых известных поцелуев принадлежит Мадонне, Бритни Спирс и Кристине Агилере. Артистки устраивали совместное выступление на премии MTV Video Music Awards 2003. В середине номера Мадонна поцеловала Бритни, а потом Кристину. Этот номер обсуждают по сей день.

В Украине фурор произвел поцелуй Нади Дорофеевой и Насти Каменских. Девушки поцеловались на церемонии M1 Music Awards. Как признавалась позже Каменских, сделать это предложил Потап.

Ольга Полякова и Даша Астафьева удивили страстным поцелуем во время съемок в фильме «Свингеры».

На «Танцях з зірками» настоящий фурор произвел поцелуй Санты Димопулос и Надежды Мейхер в конце совместного танца. Поцелуй оказался весьма продолжительным.

Стоит отметить, что на премии MTV подобные поцелуи не редкость. Однажды во время получения премии актриса Сандра Буллок поцеловала Скарлетт Йоханссон. Следующие несколько дней СМИ только и писали об этом событии.

Ксению Собчак неожиданно крепко поцеловала ее бывшая подружка Тина Канделаки.

Не осталась в стороне от трендов и Наташа Королева, которую поймали за поцелуем с Оксаной Федоровой.

Напомним, что разгоряченная Оля Полякова призналась, почему ведется на "дойки" как мужик: "Хватаете ее...".

Как сообщала Politeka, Димопулос из «Танців з зірками» страстно прижалась к Мейхер и озадачила украинцев: «Аж молнии летали».

Также Politeka писала, что Настя Каменских без макияжа обтянула животик и сделала пронзительное признание: "Поверьте мне...".