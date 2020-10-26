Українська співачка Оля Полякова влаштувала незвичайні домашні розваги в яскравій сукні

Кілька хвилин тому Ольга влаштувала переполох у власних Сторі. Артистка показала в домашньому вигляді, як збирається розважитися рано вранці чисто по-народному.

"Ідемте посмикаємо телиць за * іськи! Ой які кози, ой яка краса! Ось Я бачу найбільшу * іську і загалом, ну ви розумієте. Веду себе як мужик. Чим вони більші у кози, тим вона для мене більше приваблива», - розповідає Оля в коротких відео.

Потім співачка вирішила подоїти тварину і розповіла, як це зробити:

«Берете козу, хапаєте її, витираєте все як треба. А потім обережно...", - описує Оля, показуючи процес.

Схоже, зірка вирішила провести час по-домашньому і по-простому. У самому ролику можна також помітити жінку, що їй допомагає, і молодшу дочку Алісу, що знаходиться поруч.

Раніше ми також повідомляли, що за словами Полякової, вже кілька членів її колективу відчули проблеми зі здоров'ям.

"Чекають результатів тестів. Я і сама повторно йду сьогодні здавати тест, тому що кілька днів відчуваю себе неважливо. І хоч тест, який я пройшла три дні тому нічого не виявив і я думаю, що це проста застуда, ці дні ми репетирували, перебували в контакті і вчора ввечері і сьогодні колектив здає тести", - поділилася співачка.

Українці неоднозначно відреагували на таке повідомлення від Полякової:

"Який концерт. Кому він потрібен, бенкет під час чуми?", "Я теж була впевнена, що не забілію. Проте...На жаль", " перехворіють 80 відсотків. Як не оберігайся. Це справа часу. Всім здоров'я!", "Обламалася Ольга Юріївна, а вам Степанов говорив", "Бляха муха реально страшно", "на все воля Божа", "Кабздец", - писали українці під постом співачки.

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