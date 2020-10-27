Продюсер Нателла Крапівіна відверто розповіла про стосунки і конфлікти зі співачкою Світланою Лободою

Як пише Politeka.net, їх із зіркою пов'язують десять років дружби і спільної роботи. У програмі "Обережно, Собчак" вона зізналася, що одного разу злагоджений тандем мало не розвалився.

"Ми посварилися дуже сильно і були на межі розриву. Причина в тому, що ми перестали знаходити взаєморозуміння у творчості", - згадала Нателла Крапівіна. - "Припустимо, ви виконали величезну роботу: провели концерт, не спали чотири дні. Ти дохлий їдеш додому, під'їжджаєш, паркуєшся — дзвінок. І вона така: "Я тобі говорила, що потрібно було зробити ось так". І ти: "До біса, я більше так не можу!".

Продюсер пояснила, що Світлана Лобода по своїй натурі - гіперперфекціоніст, прагне зробити все ідеально і турбується через кожну неприємність. Крім того, співачка - справжній деспот і дуже вимоглива у виконанні завдань. За словами Нателли, багато років саме вона "задавала тон" у співпраці, проте в якийсь момент зірка заупрямилась і перестала до неї прислухатися.

"Для мене це певна хвороба, якась деформація. У мене такого немає", - зазначила Нателла. - "Ще коли ми жили в Києві, це було одне: він дуже маленький, комфортний... А коли я переїхала в Москву, у мене життя розділилося на до і після".

Після сварки Світлана сама пішла на примирення і доклала багато зусиль, щоб повернути довіру подруги. Артистка зустрілася з продюсером в ресторані і зуміла налагодити теплі стосунки.

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