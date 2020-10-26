Продюсер Нателла Крапивина, рассказала о романе популярной певицы Светланы Лободы и солиста Ramstein Тилля Линдеманна

Как сообщает Politeka.net, слухи об отношениях ходят давно, хотя сами звезды их не подтверждают. Поговаривают даже, что немецкий рокер является отцом младшей дочери Светланы, которую назвали будто с намеком - Тильдой. В интервью Ксении Собчак продюсер певицы прокомментировала историю с Линдеманном, хотя и не стала раскрывать все карты.

"Мне нравится ореол таинственности, который существует вокруг Светиной жизни и вокруг моей. Я не считаю это продюсерской историей, это связано с личной жизнью моего артиста и не хочу это комментировать", - заявила Крапивина. - "И потому, что как бы это ее личная история, и я ее не придумывала. Абсолютно никакого продюсерского умысла в этом не было".

Ксения Собчак была удивлена таким ответом и напомнила, что Светлана Лобода растит дочь, которой наверняка захочется узнать о своем отце.

"Разберутся как-нибудь. Это не моя история, я в нее не погружаюсь", - отрезала Наталья.

После этого журналистка заинтересовалась слухами о романе, который, якобы был у самой Крапивиной с Лободой. С точки зрения Собчак эти отношения являются куда интереснее:

"Супер-секси женщина, которую хотят все мужчины, а она выбирает умную интересную девушку-продюсера, а не всех этих мужиков. И в этом столько посыла. Это намного интереснее, чем какой-то Тилль Линдеманн".

Напомним, Лобода в необычном купальнике продемонстрировала роскошное тело: «Все напоказ! Дети же смотрят!».

Как сообщала Politeka, сияющая Лобода залезла в ванну и показала лишнее в тонком лифчике: "Монро нашего времени".

Также Politeka писала, как выглядит помолвочное кольцо Светланы Лободы за $1,5 млн.