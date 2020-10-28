Украинская телеведущая и звезда шоу "Танці з зірками" Ольги Фреймтут дала наставления 14-летней дочери от первого брака

Злата Митчелл опубликовала в соцсети "Инстаграм" эмоциональный пост, в котором рассказала о душевных переживаниях и перемену мировоззрения, пишет Politeka.net. Девушка заявила, что резко пересмотрела свои взгляды после лета, полного вечеринок и новых знакомств, теперь она не желает иметь друзей.

"Вы, ребята, не стоите моего внимания и энергии. Самый большой урок, который мне преподала жизнь, заключается в следующем; ты единственное, что у тебя есть".

Ольга Фреймут ответила дочери в комментарии и дала ценный жизненный совет относительно дружбы. Телеведущая объяснила, что дружба существует и нужна, хотя относиться к людям нужно с осторожностью.

"Злата – сильная жизненная позиция, неожиданно, что в таком юном возрасте. Иногда люди не размышляют так и в старости. У меня были разные периоды в жизни: друзей было много в моменты пика популярности. А когда я выбрала «жизнь для себя», по своему усмотрению быть счастливой, - исчезли. Остались трое-четверо. В этом ценность дружбы - быть рядом до конца", - рассказала звезда. - "Не отказывайся от друзей, Злата. Но не ищи их панически - приглядывайся к тем, кто рядом".

Ранее Оля Фреймут в одном из интервью рассказала, чт у Златы непростые отношения с ее новым мужем Владимиром Локотко. Отчим постоянно старается помогать, однако дружить у них не получается:

"Володя всегда рядом. Как-то у Златы выбило свет, сообщаю Володе", - поделилась ведущая историей из жизни. - "Хоть это произошло и днем, он ничего не сказав, сразу поехал туда и вызвал электриков. Но молча. У них не бывает задушевных разговоров".

Напомним, что новая схватка скандальной Ольги Фреймут с Кухар на "Танцях з зірками": "Хватит ныть в камеру, а вперед в зал!".

Как сообщала Politeka, Никитюк и Фреймут устроили страсти на "Танцях з зірками", досталось и Ефросининой: "В паркет закопает"

Также Politeka писала, что конфликт Фреймут и Ефросининой на "Танцях з зірками" получит продолжение: "Ольга Батьковна, держитесь!".