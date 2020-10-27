Відома модель Олена Преснякова, яка є невісткою Алли Пугачової, показала себе у всій красі

Як передає Politeka.net, дівчина влаштувала чарівну фотосесію на даху. Модель була одягнена в чорну міні-спідницю і білу сорочку. Вона зробила собі хвіст, що додало якоїсь строгості її образу. Дівчина позувала в різних незвичайних позах.

"Обожнюю висоту, американські гірки, тарзанки і все в цьому дусі)) з дитинства була з шилом в 🍑 і любила скрізь лазити) не дарма на УЗД мамі сказали, що буде 100% хлопчик і зустрічали мене з пологового будинку в блакитному конверті", - зізналася дружина Микити Преснякова.

За день пост красуні зібрав понад 5 тисяч лайків. У коментарях їй залишили масу приємних слів.

"Ви настільки витончена, вишукана і жіночна, навіть і не подумала б, що екстрим це про вас!", "Залікові фотокартки!", "Дуже красива, круті кадри", "красива Олена! Красиві фотографії!", "Альона, ви неймовірна красуня", "Дуже красиво. Кольори сік", "мені здається, ви найкрасивіша жінка, яку я коли-небудь бачила", - пишуть люди.

Варто відзначити, що фото Олени з'явилися відразу після народження Вані Преснякова – брата її чоловіка. Як відомо, Наталія Подольська народила другого сина Володимиру Преснякову.

Нагадаємо, що в родині онука Алли Пугачової вперше показали довгоочікуваного малюка:"наш Ваня Пресняков".

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